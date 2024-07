Banijay Germany

"Ich hätte viel dafür gegeben, so Gitarre spielen zu können wie Jimmy Page oder Eric Clapton": Fred Kogel zu Gast im Banijay-Podcast "WOLTER TALKS"

Sie sind zur selben Zeit angetreten, um Entertainment-Häuser aufzubauen, die nach 6 Jahren zu den größten Deutschlands gehören - der eine in München, der andere in Köln. Sie teilen viele Leidenschaften: Die Musik, die Liebe zum Bewegtbild und auch ihre Lebenswege haben viele Parallelen. Wolter und Kogel sprechen über "Quick & Dirty Pitches", über das Meiden von Abendveranstaltungen und über die Notwendigkeit einer Investitionsverpflichtung inklusive Rechterückfall an die Produzenten für die deutsche Kreativ- und Entertainmentbranche.

Ob die beiden Konkurrenten mehr unterscheidet oder mehr eint, warum Fred Kogel 60 Opernpartien auswendig mitsprechen kann, die Tattoos schon zu ihm gehörten, "bevor es die Fußballer en vogue gemacht haben" und warum er sich jeden Montag von einem koreanischen Taekwondo Großmeister trainieren lässt - das alles gibt es in der aktuellen Folge WOLTER TALKS.

Im Podcast WOLTER TALKS trifft CEO und Co-Founder von Banijay Germany Marcus Wolter auf TV-Produzentinnen und -Produzenten, auf Künstlerinnen und Künstler sowie auf Persönlichkeiten aus der Medienbranche und gibt einen Einblick hinter die Kulissen der Unterhaltungsindustrie. Wie sieht die Zukunft der Kreativbranche in Deutschland aus und wie wird Unterhaltung heute und in Zukunft konsumiert und produziert?

Über Banijay Germany: Im Jahr 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet, ist die Banijay Germany GmbH mittlerweile das führende Entertainment-Haus Deutschlands. Zu den bekanntesten Marken zählen "Tatort Berlin", "Tatort Dresden", "Höhle der Löwen", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother", "Mein Lokal, Dein Lokal" oder "Kampf der Realitystars" - aber auch namhafte Künstlerinnen und Künstler, Live-Marken wie die "1Live Köln Comedy-Nacht XXL", "Nightwash", das Cologne Comedy Festival, zahlreiche Podcasts sowie MySpass.de gehören ins Portfolio. Banijay Germany ist ein Verbund von über 25 unabhängigen Entertainment-Produzenten und Unternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Media Germany, Good Humor, die Influencer-Plattform influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Brainpool Live, MTS und Cape Cross. Mehr Infos unter www.banijay.de

Über LEONINE Studios: LEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. LEONINE Studios arbeitet mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schafft Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren. Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. LEONINE produziert Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction. Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango. LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres. LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot. Mehr Infos unter www.leoninestudios.com

