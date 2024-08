SuperVista AG

Brillendiscounter brillen.de übertrifft Umsatzziel im ersten Halbjahr 2024

Königs Wusterhausen (ots)

1 Halbjahr 2024: Umsatz 75,6 Mio. Euro, geplanter Umsatz 73,7 Mio. Euro

EBITDA: 13,6 % des Umsatzes

Geplanter Umsatz für 2024 gesamt: 149 Mio. Euro

Fokus auf Profitabilität und Konsolidierung

Die SuperVista AG hat mit ihrer Marke brillen.de im ersten Halbjahr 2024 das eigene Umsatzziel um 2,6 % übertroffen. Trotz schwieriger Marktlage in der Augenoptikbranche erreichte das Brandenburger Unternehmen einen Umsatz von 75,6 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) lag bei 13,6 %.

Das positive Ergebnis konnte durch einen Strategiewechsel in 2024 erzielt werden. Nach Jahren des Unternehmensausbaus legt die SuperVista AG in diesem Jahr den Fokus stärker auf Profitabilität und Konsolidierung, um eine höhere Kapitaldecke zu schaffen, die in Zukunft wieder ein stärkeres Wachstum ermöglicht.

Matthias Kamppeter, SuperVista CEO und Gründer: "Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit schwierig und die Stimmung in der Augenoptikbranche durchweg pessimistisch. Dennoch haben wir uns erfolgreich in diesem Marktumfeld behauptet. Unsere strategischen Entscheidungen und Maßnahmen haben Früchte getragen und wir sind gut positioniert um im zweiten Halbjahr noch erfolgreicher zu sein."

Für das Gesamtjahr 2024 plant die SuperVista AG, die neben Deutschland auch Stores in Spanien (gafas.es), Italien (occhiali24.it), Österreich (brillen.at), Polen (brillen.pl) und UK (brillen.co.uk) betreibt einen Umsatz von 149 Millionen Euro und einen EBITDA von 15 % (rund 22 Mio. Euro).

Aktuell betreibt das Unternehmen über 1.100 Stores im In-und Ausland sowohl als eigene Filialen, mit Partneroptikern oder durch Franchisenehmer. Allein in Deutschland gibt es über 550 brillen.de-Showrooms.

Über die SuperVista AG:

Die SuperVista AG ist mit der Marke brillen.de bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Seit 2012 vertrauen über 3 Mio. Kunden auf die Produkte des Unternehmens mit Sitz in Königs Wusterhausen.

Original-Content von: SuperVista AG, übermittelt durch news aktuell