KI-WAN führt IP-Netzwerke in die intelligente Ära und beschleunigt das Wachstum neuer Dienste für Netzbetreiber

Paris, 25. März 2025 (ots/PRNewswire)

Am 24. März 2025, während des MPLS & SRv6 AI Net World Congress 2025, veranstaltete Huawei die erfolgreiche IP GALA mit dem Thema „KI-WAN: IP-Netze ins intelligente Zeitalter führen". Auf dem Gipfeltreffen kamen Netzbetreiber, Normungsorganisationen und Branchenverbände zusammen, um die neuesten Trends im Bereich KI-WAN-Innovation zu erkunden. Führende Netzbetreiber, darunter Telecom Argentina und Turkcell Türkiye, stellten ihre innovativen Verfahren für IP-Netze vor. In der Zwischenzeit bot Huawei einen tiefen Einblick in seine KI-WAN-Lösung, die IP-Netzwerke mithilfe von KI stärkt. Auf der Veranstaltung wurde auch die KI-WAN-Initiative des IPv6-Forums, der World Broadband Association (WBBA), Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, des European Advanced Networking Test Center (EANTC) und Huawei ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die Entwicklung von Innovationen und den Einsatz von IP-Netzwerken zu fördern.

Zuo Meng, Präsident der Router-Abteilung der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, sagte in seiner Eröffnungsrede, dass Netzbetreiber derzeit mit mehreren Herausforderungen konfrontiert sind, darunter das stagnierende Wachstum traditioneller Dienste, die langsamer als erwartete Entwicklung neuer Dienste und sowohl die hohe Komplexität als auch die hohen Kosten der Netzwerke, die eine Aufrüstung auf Netzwerke der nächsten Generation erforderlich machen. Durch die Einführung von KI in Bereichen wie O&M, Verbindungen und Routing-Geräte trägt die KI-WAN-Lösung von Huawei zur Verbesserung der Netzwerkfunktionen und des Werts bei.

Latif Ladid, Präsident des IPv6-Forums, ist der Ansicht, dass die Integration von KI in die Netzinfrastruktur wie KI-WAN eine Notwendigkeit für die Zukunft ist. Um die Einführung von SRv6 zu beschleunigen, hat das IPv6-Forum das SRv6-Ready-Logo-Programm ins Leben gerufen, wobei Huawei einer der ersten Geräteanbieter ist, der die Zertifizierung bestanden hat.

Santiago Costanzo, Transport Evolution Manager von Telecom Argentina, berichtete über die Einführung und die innovativen Praktiken von Schlüsseltechnologien für IP-Netzwerke im KI-Zeitalter. Er wies darauf hin, dass SRv6 den Netzbetreibern hilft, die Effizienz der E2E-Automatisierung zu verbessern und deterministische Latenzzeiten zu erreichen. Im Zeitalter der KI nutzt die Telekom KI-Technologien zur Vereinfachung von O&M und zur Verbesserung der Effizienz, um einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen.

Durmus Mehmet, Turkcells stellvertretender Direktor für IP/MPLS-Kern- und Rechenzentrumsnetzwerke, gab bekannt, dass Turkcell ein ultraschnelles und äußerst zuverlässiges autonomes Netzwerk aufbaut, um seinen Kunden differenzierte Dienste anbieten zu können. Er betonte, dass Turkcell die Entwicklungsrichtung von KI-WAN erkannt hat und mit Huawei zusammenarbeiten wird, um gemeinsame Innovationen in den Bereichen Energieeinsparung, FHC-basierte Glasfaserüberwachung, Identifizierung von KI-Anwendungen und KI-Agenten zu entwickeln.

Xu Huan, Vizepräsident der Router-Abteilung der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, gab fachkundige Einblicke in die KI-WAN-Lösung. Er erklärte, dass diese innovative Lösung eine dreischichtige Architektur aufweist, die aus KI-Routern, neuen KI-Verbindungen und einem neuen KI-Gehirn besteht. Die Lösung unterstützt Netzbetreiber beim Aufbau von Netzwerken mit optimaler TCO, bei der Erweiterung neuer Dienste, bei der Verbesserung der Betriebseffizienz und bei der Förderung des Wachstums neuer Dienste. Wu Qin, Huawei-Architekt für Datenkommunikationsnetzwerke und Mitglied des IETF Internet Architecture Board (IAB), erklärte, dass das neue KI-Gehirn aus AssurSpirit, ChangeSpirit und OptimSpirit besteht. Durch die Zusammenarbeit von großen und kleinen Modellen ermöglichen die drei KI-Agenten intelligente Operationen und beschleunigen die Entwicklung zu autonomen Netzen (AN) L4. Zied Ben Houidi, leitender LLM-Experte der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, sprach ebenfalls über die Anwendung von KI in IP-Netzwerken.

Carsten Rossenhövel, CTO und Mitbegründer des European Advanced Networking Test Center (EANTC) – einer maßgeblichen unabhängigen Testorganisation in Europa – berichtete über die Fortschritte bei den Interoperabilitätstests mit mehreren Anbietern im Jahr 2025. Dies deutet darauf hin, dass die Schlüsselfunktionen von IP-Netzen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz einen höheren Reifegrad in Bezug auf die Interoperabilität erreicht haben.

Zum Abschluss der IP GALA riefen das IPv6 Forum, WBBA, Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, EANTC und Huawei gemeinsam die KI-WAN-Initiative ins Leben, um die Entwicklung von IP-Netzwerkinnovation und -Einsatz zu fördern.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin mit Netzbetreibern und Branchenpartnern zusammenarbeiten, um neue Märkte im intelligenten Zeitalter zu erschließen, Kunden zum Geschäftserfolg zu verhelfen und das Wachstum neuer Dienstleistungen zu beschleunigen.

