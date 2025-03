ARD Das Erste

Schwestern-Duell: Annette und Caroline Frier bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 17. bis 21. März 2025, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Jede Menge Grund zu lachen und zum Mitsingen verspricht die Auswahl der prominenten Gäste, die Moderator Kai Pflaume in dieser Woche in das "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen hat. Denn alle Stars teilen den Spaß am Spiel, den die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton beim Wettraten mitbringen. Ob ihre geistige "Spritzigkeit" aber auch für Knallerfragen wie beispielsweise diese ausreicht?

Warum wurde Champagner bis ins 19. Jahrhundert als "Teufelswein" bezeichnet?

a) Zur Herstellung wurde eine Rebsorte namens "Diable" verwendet.

b) Er wurde von einem französischen Protestanten erfunden.

c) Die Flaschen hielten dem Druck der Kohlensäure oft nicht stand.

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Sängerinnen-Duell: Seit 20 Jahren verzaubert Yvonne Catterfeld ihre Fans mit ihrer Stimme und ist außerdem ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Neben ihrer Rolle als Coach bei "The Voice of Germany", saß die Sängerin in der Jury für den deutschen Vorentscheid beim diesjährigen "Eurovision Song Contest". Zum Rateduell tritt sie gegen Mandy Capristo an. Sie startete ihre Gesangskarriere in den 2000ern mit der Castingband "Monrose" und ist seit 2011 als Solokünstlerin erfolgreich. Verkleidet als Qualle ersang sie sich zuletzt den 3. Platz in der Show "The Masked Singer". Wer von beiden trällert sich zum Ratesieg?

· Comedian-Duell: "Du kommst hier nich' rein!" Dieser Satz machte Kaya Yanar als Türsteher Hakan in seiner Kultshow "Was guckst du?!" unsterblich. Bei "Wer weiß denn sowas?" lässt Kai Pflaume einen der "Pioniere der Ethno-Comedy" gerne rein ins Studio, damit er dort zum witzigen Wettraten gegen den Comedian Bastian Bielendorfer antreten kann, der auch 2025 mit seinem -Bühnenprogramm "Mr. Boombasti" auf Tour ist.

· Eiskunstlauf-Duell: Die frischgekürte Euaropameisterin Minerva-Fabienne Hase, die im Paarlauf Ende Januar in Tallinn die Eiskunstlauf-Goldmedaille errang, bereitet sich gerade auf die Weltmeisterschaft ab dem 24. März in den USA vor. Doch für "Wer weiß denn sowas?" nimmt sie sich gerne Zeit, denn dort trifft sie auf die zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen Katarina Witt, die sich in ihrer Karriere außerdem sechs EM- und vier WM-Goldmedaillen erkämpfte.

· Schwestern-Duell: Die schauspielenden Schwestern Annette und Caroline Frier trennen neun Jahre. Während Annette in der Serie "Merz gegen Merz" und der legendären "Schillerstraße" für Lacher sorgte, spielt die jüngere Caroline in der Serie "Die Landarztpraxis" eine Ärztin. Beide stehen nicht nur seit Jahren erfolgreich vor der Kamera, sondern teilen auch denselben Humor. Zu erleben ist das Duo am 23. März im Rahmen der lit.COLOGNE, wo sie live lustige Texte lesen, in denen es ausgerechnet um Streitereien geht. Ob sich die Schwestern auch um den Ratesieg fetzen?

· Musik-Duell: Zum Wochenausklang wird es nochmal musikalisch, wenn der Popsänger Gregor Hägele gegen die Sängerin und Songschreiberin Alina zum fröhlichen Rateduell antritt.

Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:

Montag, 17. März: Yvonne Catterfeld | Mandy Capristo

Dienstag, 18. März: Kaya Yanar | Bastian Bielendorfer

Mittwoch, 19. März: Katarina Witt | Minerva-Fabienne Hase

Donnerstag, 20. März: Annette Frier| Caroline Frier

Freitag, 21. März: Gregor Hägele | Alina

Hätten Sie gewusst, dass ...

Champagner bis ins 19. Jahrhundert als "Teufelswein" bezeichnet wurde, weil die Flaschen dem Druck der Kohlensäure oft nicht standhielten?

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas

