Huawei rüstet seine vier wichtigsten Xinghe Intelligent Network-Lösungen vollständig auf, um qualitativ hochwertige KI-gestützte Netze aufzubauen

Barcelona, Spanien, 13. März 2025 (ots/PRNewswire)

Auf dem MWC Barcelona 2025 veranstaltete Huawei den IP Club Carnival unter dem Motto „Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence". Auf dieser Veranstaltung stellte Huawei sein vollständig aktualisiertes Xinghe Intelligent Network-Angebot vor und bekräftigte damit sein Engagement, globale Unternehmenskunden bei der Beschleunigung ihrer digitalen und intelligenten Transformation zu unterstützen.

Mit den rasanten Fortschritten der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) unterliegen die Netze - als Eckpfeiler der Informationsübertragung - einem beispiellosen Wandel. Die Netzinfrastrukturen müssen dringend aufgerüstet werden, um die enorme Datenverarbeitung, Echtzeitreaktionen, intelligente Anwendungen und den Sicherheitsschutz im Zeitalter der KI zu unterstützen. Darüber hinaus treiben neue Anforderungen die Entwicklung von Netzen zu einer höheren Intelligenzstufe voran.

In seiner Eröffnungsrede sagte Vincent Liu, President der Abteilung Global Enterprise Network Marketing & Solution Sales von Huawei: „Intelligente Technologie in Form von KI treibt das schnelle Wachstum der digitalen Wirtschaft voran. Vor diesem Hintergrund müssen alle Branchen KI in großem Maßstab einführen, um ein qualitativ hochwertiges, hochleistungsfähiges, hocheffizientes und hochsicheres Netzwerkerlebnis zu schaffen."

„Da KI alle Industrien befähigt, werden qualitativ hochwertige Netzwerke zu Schlüsselinfrastrukturen", sagte Sword Cheng, Vice President Data Communication Product Line bei Huawei, in einer Grundsatzrede. „Vor diesem Hintergrund hat Huawei sein Xinghe Intelligent Network-Angebot vollständig aktualisiert und unterstützt Kunden beim Aufbau von KI-gesteuerten, hochwertigen Netzwerken, um die digitale Produktivität zu steigern."

Diese vollständig aktualisierten Angebote sind speziell für Campusnetzwerke, Rechenzentrumsnetzwerke (DCN), Weitverkehrsnetzwerke (WAN) und Sicherheitsdomänen konzipiert. Zu den wichtigsten Ankündigungen gehören die branchenweit sichersten Wi-Fi 7-Produkte, brandneue konvergente Router mit hoher Dichte, die branchenweit dichtesten Switches für Rechenzentren, brandneue einheitliche Sicherheitssysteme für Endgeräte und der branchenweit erste Netzwerk-KI-Agent NetMaster. Diese maßgeschneiderten Produkte eignen sich hervorragend für alle Branchen, um eine solide technische Grundlage für eine beschleunigte intelligente Transformation zu schaffen.

Die vier großen Xinghe Intelligent Network-Lösungen von Huawei sind ebenfalls vollständig aufgerüstet und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Xinghe Intelligent Campus : Verbesserung der Wireless-Erfahrung (über 10 Gbit/s Durchsatz, 1 Gbit/s Zugang überall), Verbesserung der Anwendungserfahrung (immer reibungslose Videokonferenzen, immer optimale VIP-Dienste), Verbesserung der O&M-Erfahrung (eine Person verwaltet einen Campus mit mehr als 10.000 Nutzern) und Verbesserung der Sicherheitserfahrung (einfacher Terminalzugang, E2E kabelgebundene und kabellose Sicherheit und kein Verlust von Schlüsseldaten).

: Verbesserung der Wireless-Erfahrung (über 10 Gbit/s Durchsatz, 1 Gbit/s Zugang überall), Verbesserung der Anwendungserfahrung (immer reibungslose Videokonferenzen, immer optimale VIP-Dienste), Verbesserung der O&M-Erfahrung (eine Person verwaltet einen Campus mit mehr als 10.000 Nutzern) und Verbesserung der Sicherheitserfahrung (einfacher Terminalzugang, E2E kabelgebundene und kabellose Sicherheit und kein Verlust von Schlüsseldaten). Xinghe Intelligent Fabric : gleichmäßige Bereitstellung ohne Netzwerkfehler, stabile Zuverlässigkeit ohne Serviceunterbrechungen, intelligentes O&M für automatische Fehlerbehandlung und robuste Sicherheit ohne Datenverluste.

: gleichmäßige Bereitstellung ohne Netzwerkfehler, stabile Zuverlässigkeit ohne Serviceunterbrechungen, intelligentes O&M für automatische Fehlerbehandlung und robuste Sicherheit ohne Datenverluste. Xinghe Intelligent WAN : Fokus auf drei Kernprioritäten - Konvergenz, Intelligenz und deterministische Latenz -, um eine Selbstwahrnehmung, Selbstanpassung und Selbstoptimierung der Dienste zu erreichen.

: Fokus auf drei Kernprioritäten - Konvergenz, Intelligenz und deterministische Latenz -, um eine Selbstwahrnehmung, Selbstanpassung und Selbstoptimierung der Dienste zu erreichen. Xinghe Intelligent Unified SASE: KI-gestützte Operationen für die automatische Bearbeitung von 99 % der Alarme, KI-gestützte Edge-Systeme für die effiziente Erkennung von 95 % der unbekannten Bedrohungen und KI-gestützte Endpunkte für die Erkennung von 100 % der Ransomware-Viren und 100-Hops-Quellenverfolgung.

Auf dieser Veranstaltung berichteten Branchenpioniere über ihre Erfolgsgeschichten bei der Nutzung der Xinghe Intelligent Network-Angebote von Huawei zur Beschleunigung der digitalen und intelligenten Transformation. Professor Jack Singh, Chief Scientist & Chief Advisor for Digital Economy, Sarawak Government in Malaysia, stellte beispielsweise die besten Praktiken für die digitale Verwaltung vor, insbesondere das Netzwerk auf dem Regierungscampus und den WAN-Einsatz in der digitalen Wirtschaft. Armenio Lobato, IT-Direktor der Group Globo in Brasilien, sprach darüber, wie das Unternehmen ein hochwertiges Content-Delivery-Netzwerk (CDN) mit der Xinghe Intelligent Ultra-Resilient Data Center Network Solution von Huawei aufgebaut hat. Pedro del Mazo, Sales Director von Deutsche Telekom Global Business Iberia, erläuterte, wie man mit Huawei zusammenarbeitet, um extrem widerstandsfähige Rechenzentrumsnetzwerke und hochwertige 10-Gbit/s-Campusnetzwerke für Kunden aufzubauen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin intelligente Technologien entwickeln und erforschen, KI tief in Netzwerkinfrastrukturen integrieren und mit allen Interessengruppen zusammenarbeiten, um industrielle Intelligenz zu verstärken und letztendlich einen größeren Geschäftswert für Kunden zu schaffen.

