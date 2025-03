HUAWEI eKit stellt über 20 innovative Produkte vor, um die digitale und intelligente Transformation von KMU voranzutreiben

Huawei

Barcelona, Spanien,, 13. März 2025 (ots/PRNewswire)

HUAWEI eKit sorgte auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 mit einer außergewöhnlichen Produkteinführungszeremonie unter dem Motto Explore New Horizons and Create a Better Future Together („Neue Horizonte erkunden und gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen") für Aufsehen. Auf der Veranstaltung wurden über 20 Vertriebsprodukte vorgestellt, die für neun Schlüsselbereiche, darunter Büros, Gastgewerbe und Bildungswesen, entwickelt wurden. HUAWEI eKit zielt darauf ab, die digitale und intelligente Transformation voranzutreiben und effiziente Wachstumsstrategien durch kontinuierliche Produktinnovation für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu fördern.

KMUs suchen zunehmend nach leistungsstarken, intelligenten Produkten. HUAWEI eKit hat sich zum Ziel gesetzt, diese Nachfrage zu decken, und hat über 20 neue Produkte in verschiedenen Bereichen auf den Markt gebracht. HUAWEI eKit stellte im Bereich der Datenkommunikation die eKitEngine AP572 und AP673E für eine hochdichte Wi-Fi-7-Abdeckung in Klassenzimmern und großen Konferenzräumen vor. Außerdem wurde der eKitEngine S310-Switch mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Gbit/s, rein optischem Zugang und PoE an allen 48 Ports entwickelt, der sich an mittelgroße Standorte wie Schulen und Geschäftshotels richtet. Darüber hinaus stellte Huawei seine kostengünstige KI-Firewall eKitEngine USG6000F-S vor. Im MiniFTTO-Bereich hat HUAWEI eKit einen optischen 3-in-1-WLAN-7-Zugangspunkt (Access Point, AP) entwickelt – eKitOptix F700D, den WLAN-7-AP der nächsten Generation – eKitOptix FG736, das effiziente Solid-State-Laufwerk – eKitStor Xtreme 200E, und das tragbare Speichergerät – eKitStor Shield 210, das für seine außergewöhnliche Leistung und seine hochmodernen Schutzfunktionen bekannt ist. Im Bereich der intelligenten Zusammenarbeit brachte HUAWEI eKit den IdeaHub S3 auf den Markt, der mit seiner professionellen 4K-Kamera, dem originalgetreuen Kinosound und den fortschrittlichen KI-Funktionen neue Maßstäbe für High-End-Konferenzen setzt. Diese Produkte bieten KMUs eine breite Palette an szenariobasierten Lösungen und erstklassigen Wartungserfahrungen, die eine nahtlose digitale Transformation vorantreiben und das Geschäftswachstum beschleunigen.

HUAWEI eKit hat außerdem seine Netzwerklösung für KMUs verbessert, um den Anforderungen der Branche besser gerecht zu werden. Die neue und verbesserte Lösung bietet jetzt eine Kombination aus hochdichten 2,5-GE-Ports und Wi-Fi 7, zusätzlich zum bestehenden Einstiegsmodell Wi-Fi 6 und dem kostengünstigen Switch, der sowohl GE als auch 2,5 GE unterstützt. Darüber hinaus unterstützt es 120 gleichzeitige HD-Videokonferenzströme ohne Verzögerung, was KMUs erweiterte Möglichkeiten bietet. Darüber hinaus haben die HUAWEI eKit-App und das SME Network Center (SNC) neue Funktionen eingeführt, wie z. B. die vereinfachte Fehlerbehebung 2.0 und die optimierte Erweiterung, die die allgemeine Wartungseffizienz für Installateure verbessert.

In Zukunft wird HUAWEI eKit weltweit zusammenarbeiten, um Innovationen voranzutreiben und Trends in aufkommenden Kommunikationstechnologien zu erforschen. Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Produkte und szenariobasierter Lösungen wird Huawei auch weiterhin robuste Unterstützung für KMU anbieten und den Weg für eine intelligente Zukunft ebnen.

Der MWC Barcelona 2025 fand vom 3. bis 6. März in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung präsentierte Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in Halle 1 der Fira Gran Via.

Im Jahr 2025 wird die kommerzielle Einführung von 5G-Advanced beschleunigt werden, und KI wird den Netzbetreibern dabei helfen, ihr Geschäft, ihre Infrastruktur und ihren Betrieb umzugestalten. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um den Übergang zu einer intelligenten Welt zu beschleunigen.

