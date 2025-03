Huawei

Die Lösung für digitale Schulungen 2.0 von Huawei: ein Sprung nach vorn in der intelligenten Bildung

Barcelona, Spanien, 12. März 2025 (ots/PRNewswire)

Huawei stellte seine Lösung für digitale Schulungen 2.0 während des Forums Cultivating ICT Talent to Amplify Digital Education (Förderung von IKT-Talenten zur Verbesserung der digitalen Bildung) auf dem diesjährigen MWC vor. Die Lösung soll Universitäten dabei helfen, bessere IKT-Talente zu fördern und den Talentbedarf weltweit zu decken.

Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer der globalen Geschäftseinheit für den öffentlichen Sektor, erklärte: „Intelligente Technologien beschleunigen den Fortschritt der digitalen Produktivität, wobei die intelligente Wirtschaft nun als wichtigster Wachstumsmotor fungiert."

Ramon Iriarte, leitender Bildungsexperte der UNESCO, und Soledad Patiño, Koordinatorin der UNESCO Global Skills Academy, wiesen darauf hin, dass die IKT-Akademie in Partnerschaft mit Huawei jährlich 300.000 Schülern eine hochwertige Ausbildung bietet.

Frank Huang, technischer Leiter der Bildungsbranche im Geschäftsbereich für den globalen öffentlichen Sektor von Huawei Global, stellte die Lösung „Digital Training 2.0" vor. Sie bietet weltweit Kurse in 22 technischen Richtungen und Projektmanagement an und verfügt über Trainingslabore in 11 technischen Disziplinen wie KI, Cloud Computing und Big Data.

Erzielung greifbarer Ergebnisse durch Neudefinition des Bildungswesens mittels digitaler und intelligenter Hilfsmittel

Professor Justin Mendes vom Shenyang Institute of Technology wies in seiner Rede darauf hin, dass die gemeinsam mit Huawei gegründete internationale Industriehochschule einen fortschrittlichen Weg der Talentförderung beschritten hat, der es den Studierenden ermöglicht, eine hochwertige Beschäftigung zu finden.

Daniele Cesarini, CINECA-Projektmanager und HPC-Technologieexperte, berichtete über die Erfahrungen Italiens beim Aufbau einer Infrastruktur für die Supercomputing-Forschung.

Flora Ng, Leiterin der IT-Abteilung und Bibliothekarin der Universität Hongkong: Die Smart-Campus-Lösung von Huawei nutzt Wi-Fi 7-Technologien, um drahtlose Netzwerke, Anwendungen und Betriebsabläufe zu optimieren und so eine effizientere und persönlichere Umgebung für Studenten und Lehrer zu schaffen.

Tea Wang, Direktorin des Büros für internationale Angelegenheiten an der Quanzhou Vocational and Technical University, stellte das in Zusammenarbeit mit Huawei eingerichtete gemeinsame Innovationsindustriekolleg und Ausbildungszentrum vor. Im Jahr 2024 erlangten 790 Studierende Huawei-Zertifizierungen in verschiedenen IKT-Disziplinen.

Gemeinsam intelligente Bildung für eine bessere Zukunft vorantreiben

Huawei hat szenariobasierte „1+3"-Lösungen auf den Markt gebracht, darunter Digital Training, Smart Classroom, Scientific Research Computing und Smart Campus. Diese Lösungen wurden in über 120 Ländern und Regionen implementiert und kommen mehr als 7800 Kunden in der Bildungsbranche zugute.

Huawei möchte Partnerschaften mit globalen Interessengruppen vertiefen, um die Integration von Technologien in die Bildung zu beschleunigen und eine Zukunft zu fördern, in der intelligente Bildung den Einzelnen stärkt und nachhaltigen Fortschritt vorantreibt.

