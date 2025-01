Huawei

Huawei und die University of Hong Kong bauen einen Smart Campus der nächsten Generation und beschleunigen die digitale Transformation des Bildungswesens

Hongkong (ots/PRNewswire)

Am 12. Dezember veranstalteten Huawei und die University of Hong Kong (HKU) gemeinsam eine Eröffnungsfeier für „The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase". Dies ist ein neuer Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit bei der Entwicklung intelligenter Campusnetzwerkkonnektivität und -infrastrukturen. Beide Parteien sind bestrebt, ein globales Vorzeigeprojekt für Innovationen im Bereich intelligenter Campusnetzwerke zu schaffen, das nicht nur die digitale und intelligente Transformation der HKU beschleunigt, sondern auch als hervorragende Referenz und Inspiration für weitere Universitäten weltweit dient.

Mehrere wichtige Führungskräfte beider Parteien nahmen an der Zeremonie teil, darunter Flora Ng, Chief Information Officer und Universitätsbibliothekarin an der HKU; Wilson Kwok, Associate Director (CIO & Librarian Office) an der HKU; Jason He, President der Abteilung Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales bei Huawei; Jim Bi, President der Abteilung ICT Marketing & Solution Sales bei Huawei Hong Kong; Yury Yin, Vice President der Produktlinie Data Communications bei Huawei; Jackie Yu, Director der Abteilung Branding & Marketing Execution, Huawei Enterprise Business.

„Als Universität von Weltrang ist HKU bestrebt, die besten Lehr- und Forschungsbedingungen für internationale akademische Talente zu schaffen und die Integration von Bildung und Technologie zu fördern", sagte Flora Ng in ihrer Begrüßungsrede. „In diesem Jahr feiern wir das 112-jährige Bestehen der HKU-Bibliotheken, die sich im Laufe eines Jahrhunderts zu einer wichtigen Plattform für die weltweite akademische Forschung entwickelt haben. Angesichts der zunehmenden Vielfalt der Lehranforderungen und der sich beschleunigenden digitalen Transformation ist der Aufbau eines intelligenten Campus von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung hochwertiger Bildungsdienstleistungen."

Sie fuhr fort: „Gemeinsam mit Huawei haben wir ein hochwertiges 10-Gbit/s-Campusnetzwerk mit Wi-Fi 7 aufgebaut und es in verschiedenen Szenarien wie Bibliotheken, dem Hauptgebäude (Loke Yew Hall), Klassenzimmern und der HKU Station eingesetzt. Diese Implementierungen gewährleisten stabile, reibungslose Netzwerkverbindungen für Lehranwendungen in intelligenten Klassenzimmern, Bibliotheken, Studienräumen und Hörsälen und bilden eine solide Grundlage für den intelligenten Campus der HKU."

Ng fügte hinzu: „In Zukunft werden beide Parteien weiterhin eng an intelligenten Netzen arbeiten und sich mit Szenarien wie Netzsicherheit, intelligentem Betrieb und Instandhaltung (Operations and Maintenance, O&M) sowie dem Smart Campus Internet of Things (IoT) beschäftigen. Auf diese Weise wird eine sicherere, effizientere und intelligentere Bildungsumgebung für die Zukunft geschaffen und damit die digitale Transformation der Bildungsbranche vorangetrieben."

„Das Bildungswesen integriert sich derzeit rasch in die digitale Technologie. Huawei setzt sein unübertroffenes Fachwissen und seine Stärken im IKT-Bereich voll ein, um die HKU bei Innovationen in der wissenschaftlichen Forschung, im Lehrbetrieb und in den Managementprozessen zu unterstützen", sagte Jason He, President der Abteilung Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales bei Huawei, in seiner Rede. „Die hochwertige 10-Gbit/s-Campusnetzwerklösung von Huawei, die von Wi-Fi 7 unterstützt wird, bietet der HKU drei Arten von Erfahrungs-Upgrades: Aufwertung der Drahtlos-Erfahrung, Aufwertung der Anwendungserfahrung und Aufwertung der O&M-Erfahrung. Diese Lösung erfüllt die spezifischen Anforderungen verschiedener Campus-Szenarien und gewährleistet gleichzeitig die Datensicherheit, was letztlich zu einem neuen Netzwerkerlebnis führt."

Technologische Innovationen erfüllen die unterschiedlichsten Netzwerkanforderungen und bringen das Netzwerkerlebnis auf dem Campus auf ein neues Niveau.

Mit dem Einzug des digitalen Zeitalters stellen Online-Prüfungen, Live-Kurse, Vorlesungen und Feierlichkeiten höhere Leistungsanforderungen an moderne Campus-Netzwerke. Vor allem in Smart-Classroom-Szenarien ist es von zentraler Bedeutung, eine stets optimale Unterrichtserfahrung im Klassenzimmer zu gewährleisten.

Die hochwertige 10-Gbit/s-Campusnetzwerklösung von Huawei kann diese Anforderungen erfüllen. Durch den Einsatz modernster Wi-Fi 7-Technologie erhöht diese Lösung die für interaktiven 4K/8K-HD-Unterricht in intelligenten Klassenzimmern erforderliche Netzwerkbandbreite erheblich. Darüber hinaus bietet die Lösung Application Assurance (zur automatischen Identifizierung und Priorisierung wichtiger Lehranwendungen), Transparenz der Anwendungsqualität und weitere überzeugende Funktionen, die eine optimale Nutzung von Lehranwendungen ermöglichen.

Die neuesten Wi-Fi 7 APs von Huawei, die in der Loke Yew Hall (ein historisches Wahrzeichen und ein wichtiges Aktivitätszentrum), in Bibliotheken und Studienräumen eingesetzt werden, sorgen für eine reibungslose Netzwerkverbindung während zentraler Online-Prüfungen und während der Stoßzeiten der Feierlichkeiten.

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer intelligenteren Bildung und einer intelligenteren Campus-Konnektivität der Zukunft. Jason He kommentierte: „Huawei wird auch in Zukunft seine Partnerschaft mit HKU fortsetzen, um ein qualitativ hochwertiges Bildungsumfeld zu schaffen und die führende Position der HKU in der globalen Hochschulbildung zu festigen. Diese Zusammenarbeit kann auch ein hervorragendes Beispiel für weitere Universitäten in Hongkong sein, die sich auf den Weg der digitalen Bildung begeben."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583932/image_986294_24193885.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583933/image_986294_24193900.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583934/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-die-university-of-hong-kong-bauen-einen-smart-campus-der-nachsten-generation-und-beschleunigen-die-digitale-transformation-des-bildungswesens-302336696.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell