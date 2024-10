WIESBADEN (ots) - - Bundesweit im Schnitt 580 Autos pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner, nach 578 im Vorjahr - Pkw-Bestand bundesweit mit 49,1 Millionen auf Rekordhoch - Pkw-Dichte gegenüber 2014 in nahezu allen Bundesländern gestiegen - einzige Ausnahme: Berlin In Deutschland gibt es gemessen an der Bevölkerung wieder mehr Autos. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sowie Berechnungen der Statistischen Ämter ...

mehr