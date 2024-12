Huawei

„Unfold the Classic": neues Huawei Launch Event

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Huawei stellt beim heutigen Launch Event neue Produkte vor, die besonders in den Kategorien Faltbarkeit, Audio und Design Innovationen bringen.

Im Rahmen des „Unfold the Classic" Launch Event stellte die Huawei Consumer Business Group (CBG) heute in Dubai mehrere mit Spannung erwartete Produkte vor, die neue technologische Maßstäbe setzen. Zu den Innovationen für den deutschen Markt gehören das Huawei Mate X6, die Huawei FreeBuds Pro 4 und die Huawei FreeClip Roségold.

Mit dem Launch unterstreicht Huawei seine Position als ein führendes Unternehmen auf dem Markt für Unterhaltungselektronik und bleibt seinem Engagement für kontinuierliche Innovation und dem einfachen Zugang zur digitalen Welt treu. Huawei konzentriert sich dabei auf technologische Fortschritte, um innovativere Produkte zu entwickeln, und investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung..

Huawei Mate X6: ein faltbares Flaggschiff-Smartphone

Als ein Pionier bei Smartphones mit faltbarem Bildschirm ist Huawei schon länger einer der führenden Entwickler faltbarer Technologie. Im Mittelpunkt des Launches steht die nächste Generation der faltbaren Geräte der Mate-Serie. Das neue Huawei Mate X6 ist ein vielseitiges und fortschrittliches Smartphone, das mit bedeutenden Verbesserungen in den Bereichen Design und Haltbarkeit, Fotografie, Nutzer:innenerfahrung und mehr neue Maßstäbe für den Markt für faltbare Geräte setzen soll. Ab sofort können Nutzer:innen sich über eine Early Bird Aktion bereits das neueste Foldable sichern und HIER noch mehr dazu erfahren.

Huawei FreeClip: Jetzt in Roségold

Die Huawei FreeClip verbinden weiterhin modernste Technologie mit einer schlanken, modischen Ästhetik. Mit dem charakteristischen C-Bridge-Design kombinieren sie eine raffinierte ergonomische Struktur mit einem komfortorientierten Mechanismus und schaffen so eine nahtlose Verbindung von Stil und Funktionalität. Die neueste Version der Huawei FreeClip ist jetzt in Roségold erhältlich gepaart mit dezenten goldenen Untertönen. Die Huawei FreeClip überzeugen außerdem durch neue Funktionen wie den Dynamic Bass Algorithm, die Head Motion Controls sowie die Drop Reminder für mehr Nutzer:innenfreundlichkeit. Die Drop Reminder wurden für mehr Sicherheit entwickelt und benachrichtigen Nutzer:innen mit einem sanften Alarm, wenn ein Ohrhörer während der Nutzung herausrutscht. Der Pre-Sale der neuesten Farbe der FreeClip startet am 18.12.2024 inklusive Launch-Offer: Mehr dazu HIER.

Über die HUAWEI Consumer Business Group

HUAWEI ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen (ITK). Die Produkte und Dienstleistungen von HUAWEI sind in mehr als 170 Ländern erhältlich. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt HUAWEI-Technologie. HUAWEI betreibt aktuell 14 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen unter anderem in Deutschland, Schweden, Indien und China. Die HUAWEI Consumer BG ist einer der drei Geschäftsbereiche von HUAWEI und umfasst Smartphones, Audio, PCs und Tablets, Wearables sowie Cloud-Dienste. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbraucher:innen überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

