SAT.1

Maximaler Genuss. Sternekoch Max Strohe spürt "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" auf

Bild-Infos

Unterföhring (ots)

Pizza, Pasta, la dolce vita. Die italienische Küche ist die beliebteste Länderküche der Deutschen! Aber warum lieben wir Speisen aus bella Italia so sehr? Was macht sie besonders lecker? Der Berliner Sternekoch Max Strohe will das in der neuen SAT.1-Reihe "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" ab 29. Mai um 20:15 Uhr in SAT.1 herausfinden. Dazu wirft der Profikoch einen Blick in die Küchen von Kolleginnen und Kollegen in Bologna und Neapel und beobachtet, wie unsere italienischen Lieblingsgerichte - von Spaghetti Bolognese über Pizza bis hin zu Tiramisu - in Deutschlands Küchen zubereitet werden. Wer macht die beste "Bolo"? Der Lieblingsitaliener nebenan oder "la famiglia" zu Hause? Welche Zutaten sind für eine gute Pizza unverzichtbar? Und sind auch mal die Fertigsoße aus der Tüte oder die Pizza aus der Tiefkühltruhe erlaubt?

Sternekoch Max Strohe: "Bodenständige Küche ist oft eine Wohlfühlküche verbunden mit kulinarischen Sehnsuchtsorten. Ich freue mich sehr darauf, hinter die Fassaden dieser Orte zu blicken, um die Geschmacks-Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte herauszufinden."

Weitere "Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte":

In den nächsten Folgen taucht Max Strohe in folgende kulinarische Themenwelten ein: "Pizza, Pasta & Co" (29. Mai), "Asia, Sushi & Co" (5. Juni) und "Burger, BBQ & Co" (12. Juni).

"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte", drei Folgen, ab Mittwoch, 29. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell