POL-SN: Korrektur zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Schwerin zu Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Minderjährigen

Schwerin (ots) - In der Zeit vom Abend des 3.5. bis zum Morgen des 4.5. kam es in Schwerin zu Einbrüchen in zwei Verkaufsstände für Spargel und Erdbeeren. Die Taten ereigneten sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dohlenweg in Schwerin/ Neumühle. Zum erlangten Stehlgut können keine Angaben gemacht werden; die Täter sind unbekannt. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der ...

mehr