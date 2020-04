Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugenaufruf - Rücksichtslose Fahrweise gefährdet Verkehrsteilnehmer

Schwerin (ots)

Am 27.04.2020 beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwerin in der Knaudtstraße einen PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Dieser missachtete jedoch das Anhaltesignal, überholte die Beamten und floh in einer stark verkehrsgefährdenden Fahrweise.

Die Flucht erstreckte sich über die Güstrower Straße, weiter in Richtung Paulsdamm und von dort über die B104 in Richtung A14. In der Ortschaft Rampe verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen.

Auf seiner rücksichtslosen Flucht erreichte das Fahrzeug Geschwindigkeiten von ca. 200km/h, überfuhr mehrfache rote Ampeln und zwang den Gegenverkehr zum Ausweichen.

Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden, sowie Personen, welche Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen

- PKW Mercedes dunkel - möglicherweise C32 AMG - deutschen Kennzeichen GDB-??

Zeugen werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385-5180-2224 zu melden.

