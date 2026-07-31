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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzmeldung | Zwei Einsätze mit gekenterten Ruderbooten innerhalb kurzer Zeit

Kiel (ots)

Am heutigen Tag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst mit einem Großaufgebot zu einem gemeldeten gekenterten Ruderboot im Bereich der Schwentinemündung alarmiert. Nach ersten Informationen befanden sich fünf Personen im Wasser.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten alle fünf Personen durch Hilfe der Wasserschutzpolizei gerettet werden. Im Anschluss wurden die Betroffenen durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Transporte in ein Krankenhaus waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte:

   - Löschzug der Ost-, Haupt- und Nordfeuerwache
   - Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf
   - Rettungsdienst

Nur kurze Zeit nach dem Ende dieses Einsatzes wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. Diesmal war ein weiteres Ruderboot mit drei Personen im Bereich der Reventloubrücke gekentert.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die betroffenen Personen durch die Besatzung eines bereits vor Ort befindlichen Bootes sicher an Land gebracht werden. Dort erfolgte eine rettungsdienstliche Sichtung der Geretteten. Ein weiterer Transport in ein Krankenhaus war hier ebenfalls nicht erforderlich.

Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte:

   - Löschzug der Haupt- und Nordfeuerwache
   - Rettungsdienst

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Telefax: 0431 / 5905 - 147
Mail: amt13medienanfragen@kiel.de (kein 24/7 Monitoring)
Web: https://kiel.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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