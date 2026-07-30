Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in Patientenzimmer im Städtischen Krankenhaus Kiel

Kiel (ots)

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel über den Notruf zu einem Feuer in einem Patientenzimmer im Städtischen Krankenhaus Kiel alarmiert. In dem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch Patient*innen in dem Zimmer. Die Mitarbeitenden der Station reagierten sofort und retteten die Personen aus dem Zimmer und unternahmen eigene Löschversuche bis die Feuerwehr eintraf. Die Feuerwehr setzte umgehend zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung und Kontrolle des verrauchten Bereichs ein. Alle Patient*innen wurden aus dem betroffenen Bereich evakuiert und auf anderen Stationen untergebracht. Das Feuer in dem Zimmer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. In Zusammenarbeit zwischen dem Rettungsdienst und dem Städtischen Krankhaus wurden alle Patient*innen und betroffenen untersucht und vor Ort in der Klinik versorgt. Insgesamt wurden 25 Patient*innen sowie die an der Rettung beteiligten Mitarbeitende untersucht. Bei dem Feuer wurden zwei Personen schwer Verletzt, die umgehend auf die Intensivstation der Klinik gebracht wurden. Ebenfalls wurden 8 Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Alle Patient*innen wurden in der Klinik versorgt und auf anderen nicht betroffenen Stationen untergebracht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit rund 70 Einsatzkräften im Einsatz. Während des Einsatzes wurden die Wachen der Berufsfeuerwehr von freiwilligen Feuerwehren nachbesetzt. Hervorzuheben sind die Notfallmaßnahmen der Klinik. Das Personal auf der Station handelte bis zum Eintreffen der Feuerwehr entschlossen und zielstrebig. Auch die anschließenden Untersuchungen und Versorgungen der Verletzten liefen gemeinsam und geordnet durch Klinikpersonal sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

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