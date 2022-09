Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Männliche Person verstirbt bei ausgedehntem Wohnungsbrand in Hamburg Langenhorn

Hamburg (ots)

Hamburg Langenhorn, 06.09.2022, 13:21 Uhr, FEU2Y , Tralauer Kehre

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde Dienstagmittag über den Notruf 112 ein Feuer in einem Reihenhaus in der Tralauer Kehre in Hamburg Langenhorn gemeldet. Noch während der Anfahrt der Kräfte wurde durch die Polizei mitgeteilt, dass eine Wohnung im Vollbrand stand und nach ersten Erkenntnissen eine Person vermisst wurde. Der Disponent erhöhte das Alarmstichwort daraufhin auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr". Diese Meldung wurde durch den ersteintreffenden Zugführer erst bestätigt und kurz darauf forderte er unter dem Stichwort FEU2Y einen weiteren Löschzug zur Einsatzstelle nach. Es brannte das Obergeschoss eines 2-geschossigen Wohnhauses in voller Ausdehnung mit einem Flammenüberschlag in das Dachgeschoss. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutzgeräten wurde eine männliche Person leblos in der Brandwohnung aufgefunden. Eine Überprüfung auf weitere verletzte Personen in der unteren Wohnung des betroffenen Hauses sowie in den zwei direkt angrenzenden baugleichen Gebäudeteilen blieb ohne Feststellung. Die Zugangsmöglichkeit in das Dachgeschoss gestaltete sich aufgrund von engen Luken sowie einer anhaltend starken Rauchentwicklung schwierig, eine Brandausbreitung in den Dachstuhl konnte nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer in der Wohnung wurde mit zwei C-Rohren gelöscht. Nachdem von außen Teile der Bedachung entfernt wurden, konnte eine Brandausbreitung in das Dach ausgeschlossen werden. Um Glutnester im Bereich der Zwischendecke löschen zu können wurde die auf schwere Technische Hilfeleistung spezialisierte Freiwillige Feuerwehr Eppendorf alarmiert. Gegen 16 Uhr konnte endgültig "Feuer aus" gemeldet werden und das Gebäude wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Kräfte im Einsatz: Die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen Alsterdorf und Barmbek, die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlsbüttel und Eppendorf, ein B-Dienst, ein Umweltdienst, ein Bereichsführer FF, ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Pressesprecher. Insgesamt 65 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell