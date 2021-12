Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Kellerbrand in Wilstorf - Viergeschossiges Wohnhaus verraucht

Hamburg Wilstorf, Feuer Massenanfall von Verletzten 5 Personen, 12.12.2021, 21:19 Uhr, Reeseberg

Am Sonntagabend um 21:19 Uhr wurde der Rettungsleitstelle über den Notruf 112 gemeldet, dass Rauch aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Reeseberg" in Hamburg Wilstorf dringt. Aufgrund weiterer Anrufer, die Personen in Gefahr meldeten, entsandte die Rettungsleitstelle mit dem Stichwort Feuer mit Menschenleben in Gefahr Kräfte des Brandschutzes und des Rettungsdienstes. Die Einsatzkräfte stellten eine massive Verrauchung sowie Personen, die sich an den Fenstern bemerkbar machten, fest. Aufgrund der möglicherweise zu erwartenden Anzahl verletzter Personen hat der Einsatzleiter die Alarmstufe auf "Feuer Massenanfall von Verletzten 5 Verletzte" erhöht. Umgehend wurde eine Person aus dem Gefahrenbereich gerettet und parallel dazu die Brandbekämpfung im Keller mittels umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Durch den Brandrauch wurde der gesamte Treppenraum sowie mehrere Wohneinheiten beeinträchtigt. Der Brandrauch konnte durch geöffnete Fenster auf der Gebäuderückseite in die Wohnungen eindringen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Gebäude mittels eines Überdruckbelüfters belüftet.

Insgesamt wurden durch die Feuerwehr Hamburg vier Personen durch einen anwesenden Notarzt gesichtet und rettungsdienstlich versorgt. Zwei Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Die restlichen Personen verblieben vor Ort.

Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr war mit 37 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

