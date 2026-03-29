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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall Sachschaden unter Alkoholeinwirkung und mit Unfallflucht

Düren-Lendersdorf (ots)

Am späten Samstagabend kam es in Düren Lendersdorf auf der Krauthausener Straße zu einer Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Eschweilerin fiel einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin auf, wie diese ohne Licht und mit starken Schlangenlinien die Ortschaft befuhr. Im Verlauf kollidierte die Eschweilerin mit einer Verkehrsinsel und setzte ihre Fahrt in Richtung Renkerstraße und dann Richtung K27 fort. Die Zeugin hatte die Polizei informiert und folgte der Eschweilerin. Sie konnte schließlich in Gürzenich durch Polizeibeamte der Polizeiwache Düren gestoppt werden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte sich der Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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