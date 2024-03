Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach PKW Diebstahl gesucht

Düren (ots)

Düren - Im Fall eines entwendeten PKW der Marke Hyundai sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 54 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Köln erschien am Samstagmorgen auf der Polizeiwache in Düren und gab an, dass sein PKW der Marke Hyundai, mit dem Kennzeichen K-CN 4747, im Zeitraum zwischen Freitag, den 29.03.2024, 19:00 Uhr und Samstag, 30.03.2024 00:30 Uhr entwendet worden sei. Der schwarze Wagen des Typ Santa Fe war in dieser Zeit im Bereich der Schoellerstraße in Düren abgestellt worden. Bei der Rückkehr zum Abstellort musste der Halter den Diebstahl seines Fahrzeugs feststellen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl oder aber auf den aktuellen Standort des Fahrzeugs werden an die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421-9496425 erbeten.

