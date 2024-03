Polizei Düren

POL-DN: Taten möglicherweise durch Hinweis an Polizei verhindert

Merzenich (ots)

Merzenich - Ein Hinweis auf verdächtige Personen in der Ortslage Merzenich hat möglicherweise die Begehung von Eigentumsdelikten verhindert.

Auf Personen, die sich in verdächtiger Art und Weise in Merzenich aufhielten, wurde die Polizei am Donnerstag, den 28.03.2024 kurz nach 10:00 Uhr aufmerksam gemacht. Bei der Anfahrt an den Einsatzort bemerkte die eingesetzten Polizeikräfte, dass drei Männer bei der Annäherung des Streifenwagens Gegenstände wegwarfen. Dies war Grund genug, die Personen einer Kontrolle zu unterziehen. Es stellte sich heraus, dass die Männer im Alter von 32,34 und 38 Jahren Brecheisen und Handschuhe mitführten und möglicherweise zuvor sowohl Gartenhandschuhe als auch einen Schraubendreher weggeworfen hatten. Der ihnen zugeordnete PKW wies eine Beschädigung am Schließmechanismus auf. Keiner der drei Männer konnte einen Eigentumsnachweis für den Wagen erbringen, so dass dieser sichergestellt wurde. Die Männer, die möglicherweise Eigentumsdelikte begehen wollte, wurden mangels festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an, auch wenn die Personen nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen wurden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell