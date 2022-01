Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der L12

Langerwehe (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Sattelzugmaschine wurde am Mittwochmorgen ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt.

Der 55 Jahre alte Mann aus Kreuzau war gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw auf der L12 in Richtung Langerwehe unterwegs. Vermutlich weil er abgelenkt war, geriet er mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es dann zu einer Kollision mit einer Sattelzugmaschine. Der 33 Jahre alte Fahrzeugführer, der auf der L12 in Richtung Autobahn A4 unterwegs war, konnte dem Kreuzauer nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 55-Jährige leicht, er konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell