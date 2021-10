Polizei Düren

POL-DN: Alkoholfahrt nach Hochzeitsfeier

Düren (ots)

Am 03.10.2021 um 01:26 Uhr traf die Polizei Düren - nach einem Hinweis - auf einen 45-jährigen Kölner, der auf dem Grünstreifen der K 2 kurz vor der Ortslage Arnoldsweiler in seinem Fahrzeug sass. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erhebliche Mengen Alkohol auf einer Hochzeitsfeier konsumiert haben musste. Da er nicht mehr in der Lage war einen Atemalkoholvortest zu machen, wurde der Kölner der Polizeiwache Düren zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Nach der Hochzeit wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf den 45-Jährigen.

