Polizei Düren

POL-DN: Überschlag im Kreisverkehr führt zu lebensgefährlichen Verletzungen bei einer jungen Fahrzeugführerin

Titz-Jackerath (ots)

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Wassenberg befand sich mit einem ebenfalls 22-jährigen Beifahrer aus Wasserberg auf dem Nachhauseweg. In Nähe der Ortschaft Jackerath kam es auf der L 19n zu einem Unfall. Die Fahrerin verlor vor dem dortigen Kreisverkehr offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über die bebaute Mittelinsel des Kreisverkehrs. Der PKW verlor den Bodenkontakt, schleuderte durch die Luft und kam im späteren Verlauf auf dem Dach zu liegen. Während sich der Beifahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, verblieb die 22-jährige Fahrerin bewußtlos im Fahrzeug und mußte später durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Die Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Veletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Der Beifahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Nach Angaben des Beifahrers hatten er und die Fahrerin vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf und ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei der Fahrerin an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell