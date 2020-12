POL-DN: Motorradfahrer nach Wildunfall schwer verletzt

Polizei Düren

Am Sonntagnachmittag wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt, als er auf der L 246 zwischen Schmidt und Brück mit einem Reh kollidierte.

Gegen 16:00 Uhr befuhr der junge Mann mit seiner 125er die L 246 von Brück in Richtung Schmidt. Wie eine dem 17-Jährigen entgegenkommende Autofahrerin später aussagte, wechselte - aus Sicht des Kradfahrers - plötzlich ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn und kollidierte dabei mit dem jungen Mann aus Kerpen.

Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Das Reh wurde durch den Aufprall auf den Wagen der 59-Jährigen geschleudert und floh dann in den Wald. Der 17-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin aus Köln blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

