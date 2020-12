Polizei Düren

POL-DN: Nach Sachbeschädigung festgenommen

HürtgenwaldHürtgenwald (ots)

Ein Zeuge wurde durch ein lautes Geräusch aufmerksam und konnte beobachten, wie ein 24-jähriger Dürener die Scheibe eines Bushaltestellenwartehäuschen an der B399, Ortsdurchfahrt Großhau, eingeschlagen hat. Der Dürener konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Als Begründung für sein Fehlverhalten führte er aus, dass er sich darüber geärgert habe, dass keine Busse mehr fahren. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Er wurde vorläufig festgenommen, da er in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, weitere polizeilichen Ermittlungen dauern an.

