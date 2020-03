Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Schutzmänner gewinnen Laufduell mit Ladendieben

Dörpen (ots)

Am Dienstag mussten sich drei jugendliche Ladendiebe in einem Laufduell mit zwei 57- und 60-jährigen Polizisten aus Dörpen und Papenburg geschlagen geben. Die drei Oldenburger hatten zunächst im Aldi eine Flasche Wodka gestohlen. Während einer von ihnen die Verkäuferin ablenkte, passierten die beiden anderen mit dem Diebesgut den Kassenbereich. Ein umsichtiger Zeuge war auf die Tat aufmerksam geworden. Er verfolgte die Jugendlichen bis zum Dörpener Busbahnhof und benachrichtigte die nahegelegene Polizeidienststelle. Zwei gerade von einer Präventionsveranstaltung für Senioren zurückgekehrte Beamte nahmen sich des Falles umgehend an. Die drei Täter ergriffen die Flucht, hatten aber offenbar nicht mit dem hervorragenden Fitnessstand der 57- und 60-jährigen Beamten gerechnet. Die Schutzmänner holten die über 40 Jahre jüngeren Diebe ein und überwältigten sie ohne nennenswerte Probleme. Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass die drei Oldenburger noch für mindestens einen weiteren Ladendiebstahl verantwortlich waren. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen, wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell