Polizei Düren

POL-DN: Wohnungsbrand in der Innenstadt

DürenDüren (ots)

Am Samstag Abend gegen 23:00 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Rurstraße in Düren gerufen. Dort war in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eine Matratze aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch die Feuerwehr wurde die Wohungstür gewaltsam geöffnet, um den Brand zu löschen und Nachschau zu halten, ob in der Wohnung noch Personen anwesend waren. Dies war jedoch nicht der Fall. Kurz darauf erschien der 39jährige Wohnungsinhaber dann auch am Einsatzort. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wurde die vom Brand betroffene Wohnung durch die Kriminalpolizei zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmmt.

