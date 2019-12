Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - Unfall am Zülpicher Platz in Düren

Düren (ots)

Am Donnerstag kam es an der Kreuzung Tannenbergstraße / Eberhard-Hoesch-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine Person wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Tannbergstraße in Richtung Zülpicher Straße. Dabei wollte er die Eberhard-Hoesch-Straße überqueren, um seine Fahrt über den Zülpicher Platz hinweg fortzusetzen.

Seinen eigenen Angaben nach nahm der Fahrer aus Köln einen sich von rechts auf der Eberhard-Hoesch-Straße nähernden Transporter nicht wahr, so dass er diesem die Vorfahrt nahm. Der Fahrer des zweiten Wagens, ein 41-Jähriger aus Leverkusen konnte weder ausweichen noch bremsen, so dass es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des abbiegenden Pkw verletzt, so dass er per RTW in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht wurde. Die Schwere seiner Verletzung war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht abschätzbar. Der Fahrer des zweiten Wagens blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25000 Euro.

