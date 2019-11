Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Senden/ Landrat und Bürgermeister übergeben Preise

Glückliche Gesichter gab es am Donerstagabend (28.11.) im Besprechungsraum bei der Polizei in Coesfeld zu sehen. Anlass war die Übergabe der Preise zum Verkehrsquiz anlässlich des Verkehrssicherheitstages vom Sendener Herbst diesen Jahres (22.09.) durch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Bürgermeister Sebastian Täger. Jürgen Lobbe, Leiter der Kreisverkehrswacht Coesfeld, und Peter Herzog, stellvertretender Leiter des Straßenverkehrsamtes, waren als Unterstützer für die Verkehrssicherheitsarbeit der Kreispolizeibehörde ebenfalls vor Ort. 181 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten den Fragebogen ausgefüllt. Unter den 79 richtigen Einsendungen waren 15 Preisträgerinnen und Preisträger ausgelost worden. Bürgermeister Täger zeigte sich angesichts der Tatsache, dass die Preisträger nicht nur aus Senden, sondern auch aus Münster, Nottuln, Nordkirchen und Lüdinghausen kamen, erfreut über den Anklang des Sendener Herbstes. Der Hauptpreis, ein verkehrssicheres Treckingrad, ging an eine 62-jährige Frau aus Nottuln. Aber auch die übrigen Preise vom Fahrradhelm über ein Sicherheitsschloss bis zu Fahrradtaschen, Trinkflaschen oder Fahrradcomputer fanden bei den erfreuten Gewinnerinnen und Gewinnern großen Anklang.

