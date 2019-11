Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Taschendiebe gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich drei Anzeigen wegen Diebstahls von Geldbörsen in und um den Lidlmarkt liegen der Polizei in Dülmen vor. Am Donnerstag (27.11.) im Zeitraum von 16 bis 17 Uhr wurden alle drei Geldbörsen aus Hand- bzw- Jackentaschen gestohlen. Die Geschädigten können keine Angaben zu den möglichen Dieben machen. Deshalb such die Polizei nach Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Dülmen unter Tel. 02594/7930.

