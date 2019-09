Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer schwer verletzt

Kreuzau (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am späten Samstagnachmittag ein Motorradfahrer auf der L 249 bei Drove. Der 60-Jährige aus Heimbach kam gegen 18:45 Uhr mit seinem Zweirad aus Richtung Nideggen. An der Einmündung der L 250 nach Thum übersah ein 74-Jahre alter Mann aus Kreuzau, der mit seinem Pkw aus Richtung Thum kam, den von rechts kommenden Biker und fuhr in den Einmündungsbereich hinein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 60-Jährige stürzte und zog sich eine Beinfraktur zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das total beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für ca. 50 Minuten voll gesperrt. An den Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

