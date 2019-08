Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwarzer Ford Focus Kombi beschädigt

Meppen (ots)

Am Montag ist es gegen 15:05 Uhr auf der B402 zwischen Meppen und Versen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit weißem Auflieger war in Richtung Meppen unterwegs. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden schwarzen Ford Focus Kombi. An dem PKW stand erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell