Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen -Unfallzeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch letzter Woche ist es gegen 08:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hannoveraner Straße gekommen. Ein dunkler PKW fuhr an mehreren dort abgestellten Autos vorbei und kam dabei so weit auf ihre Fahrbahn, dass sie ausweichen musste. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Möglicherweise dürfte es sich um einen dunklen VW Passat gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell