Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Kehl

Kehl (ots)

Am Mittwoch (29.5) nahmen Beamte der Bundespolizei einen tunesischen Staatsangehörigen am Bahnhof Kehl fest. Der 21-Jährige reiste in einem Regionalzug von Straßburg nach Kehl. Bei der lagebildabhängigen Kontrolle seiner Person wurde festgestellt, dass er keine gültigen Papiere besitzt, welche ihn für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Zudem führte er eine geringe Menge Cannabis nach Deutschland ein und wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen Diebstahls gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 15-tägige Haftstrafe im Gefängnis. Ihn erwartet eine Strafanzeige aufgrund der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet und des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetzes.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell