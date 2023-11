BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Kehl

Baden-Baden (ots) - In der Nacht vom 03.11.2023 auf den 04.11.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Café am Bahnhof in Baden-Baden. Gemeldet wurde der Einbruch durch einen Mitarbeiter des Cafés, welcher das Café am Morgen des 04.11.2023 um 06:45 Uhr aufschloss. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich vermutlich durch das Aufhebeln einer Scheibe Zutritt ...

