Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Am vergangenen Freitag (21.04) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Kehler Europabrücke einen Fernreisebus, der sich auf dem Weg von Straßburg nach Frankfurt/Main befand. Im Bus befand sich u.a. ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger, der sich lediglich mit einem syrischen Reisepass ausweisen konnte. Ein Visum oder einen Aufenthaltstitel konnte er nicht vorweisen. In seiner Begleitung befanden sich drei weitere syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 20 bis 34 Jahren. Auch sie konnten sich lediglich mit ihren syrischen Reisepässen ausweisen. In den polizeilichen Vernehmungen wurde bekannt, dass die drei Personen den 27-Jährigen in Italien kennengelernt hatten. Dieser hatte die mutmaßlich Geschleusten dann gegen ein Entgelt über Frankreich nach Deutschland gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen äußerten alle Personen Asylbegehren und wurden an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Gegen den 27-Jährigen wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell