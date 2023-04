Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Passseiten herausgetrennt

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg kontrollierten gestern im Verlauf des Tages einen grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Hierbei wurde ein 40-jähriger thailändischer Staatsangehöriger festgestellt, welcher sich mit seinem zeitlich gültigen thailändischen Reisepass auswies. Ein Visum oder ein weiteres Dokument, welches seinen Aufenthalt berechtigt, konnte er nicht vorlegen. Er gab an auf dem Weg in die Schweiz zu sein, um seine Familie zu besuchen. Für gewöhnlich lebe er in Belgien zusammen mit seiner Freundin. Der Mann wurde für die weitere Sachbearbeitung auf die Dienststelle gebracht. Hier wurde in seinem mitgeführten Gepäck herausgetrennte Passseiten seines Reisepasses aufgefunden und sichergestellt. Der Reisepass verliert durch das Heraustrennen der Seiten seine Gültigkeit. In der Vernehmung gab der Mann an gewusst zu haben, dass es nicht erlaubt sei, die Passsseiten zu entfernen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgeschoben und erhält zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Veränderns von amtlichen Ausweisen.

