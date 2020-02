Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach unerlaubter Einreise in Abschiebehaft

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich kontrollierten Beamte der Bundespolizei gestern am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen 28-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen.

Der Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich wies sich hierbei u.a. mit einem zeitlich abgelaufenen italienischen Aufenthaltstitel aus, der im Bereich des Gültigkeitsdatums Manipulationen aufwies.

Recherchen ergaben, dass er sich bereits seit mehreren Jahren in Italien aufhält und sich dort im Asylverfahren befindet. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts wurde der unerlaubt eingereiste Mann heute in Zurückschiebehaft genommen und in die Abschiebehafteinrichtung Pforzheim eingeliefert.

Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung.

