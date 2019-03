Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung in Stadtbahn

Rastatt/Ötigheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der S 8 von Karlsruhe nach Freudenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen 5-6 Personen. Als mehrere Streifen von Landes-und Bundespolizei beim Zughalt im Bahnhof Ötigheim eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt. Seitens der Bundespolizei wurden Videoaufzeichnungen des betreffenden Wagens gesichert, die nun ausgewertet werden. Ob ein Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen vom Samstag in Rastatt besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

