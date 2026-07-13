Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Dank Videoauswertung - Bundespolizei stoppt Diebin am Fernbahnhof

Frankfurt/Main (ots)

Am 10. Juli haben Bundespolizisten eine 43-jährige Deutsch-Marokkanerin am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt am Main vorläufig festgenommen. Die Frau, die in Begleitung ihres Sohnes war, hatte mehrere Gepäckstücke aus dem AiRail Center entwendet und nach Wertgegenständen durchsucht.

Ein Reisender meldet sich zuvor bei der Bundespolizei und zeigte den Diebstahl seines Kulturbeutels sowie 100 Euro Bargeld an. Dank seiner Angaben und den Standort-Daten seines AirTags konnten die eingesetzten Beamten eine Videoauswertung durchführen und die Frau identifizieren. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten das Stehlgut des Geschädigten, aber auch weiteres Stehlgut von anderen Personen und stellten dieses sicher.

Gegen die Deutsch-Marokkanerin wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

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