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Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei nimmt Liebesschwindlerin am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 4. Juli haben Beamte der Bundespolizei eine 30-Jährige mutmaßliche Betrügerin kurz vor ihrem Abflug nach Mallorca direkt am Gate festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte die Beschuldigte wegen zahlreicher Diebstahls- und Betrugshandlungen per Haftbefehl gesucht.

Die polizeibekannte Frau soll im Jahr 2025 unter Vortäuschung einer Liebesbeziehung ihrem 80-jährigen Opfer bedeutende Vermögenswerte in Bar und in Wertgegenständen entzogen haben. Unter anderem soll sie einen Krankenhausaufenthalt des Geschädigten genutzt haben, um sich unbemerkt weiter zu bereichern.

Bundespolizisten führten die 30-Jährige dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Koblenz vor. Nach Invollzugsetzung des Haftbefehls befindet sich die Beschuldigte nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Nicolas Reuter
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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