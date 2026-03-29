Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger mit 1,52 Promille bedroht, beleidigt und greift körperlich an

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 27. März 2026 wurde das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) um 02:30 Uhr fernmündlich über zwei sich streitende männliche Personen auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Halle (Saale) informiert. Die verständigten Beamten begaben sich unverzüglich in Richtung des Ereignisortes und nahmen sich dem Sachverhalt an. Nach ersten Erkenntnissen fragte ein 53-Jähriger eine mehrköpfige Personengruppe nach einer Zigarette. Dies wurde ihm verneint. Demnach entfernte sich der zuvor Fragende von den Personen. Unvermittelt beleidigte ein 35-Jähriger aus der Gruppe heraus den Mann in obszöner und ehrverletzender Weise, drohte und stieß ihm einmal mit der Faust und zweimal mit den flachen Händen gegen den Brustkorb. Im Weiteren nahm er eine Packung Milch und goss diese über den Kopf des 53-jährigen Deutschen aus. Die Bundespolizisten nahmen von allen involvierten Personen die Personalien auf und den Tatverdächtigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,52 Promille. Der Deutsche erhält eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

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