Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haftbefehl wurde durch Zufall bekannt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In der zurückliegenden Nacht meldete sich ein Mann bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und gab an, dass er Rückenschmerzen habe. Auf sein Bitten hin wurde medizinisches Personal angefordert.

Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorliegt. Der Strafvollstreckungsbeschluss wurde dem 59-Jährigen eröffnet. Er muss eine dreistellige Summe begleichen, sonst geht es für ihn nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ersatzweise für 15 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

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