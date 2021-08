Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Sachbeschädigung an Bahnbrücke - Bundespolizei sucht Zeugen

Schöneck (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag vergangener Woche brachten bislang Unbekannte an der Bahnbrücke in Schöneck, welche über die Straße "Roter Muldenweg" führt, mehrere Graffiti-Schriftzüge an.

Zur Schadenhöhe liegen aktuell noch keine Angaben vor.

Die Bundespolizeiinspektion Klingenthal (Tel. 037467/2810) ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachenden geben können.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell