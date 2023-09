BPOLI L: Mehrfach gesuchte Frau mit Drogen und gestohlenem Fahrrad am Leipzigern Hauptbahnhof festgenommen

Leipzig (ots) - Am letzten Wochenende nahm die Leipziger Bundespolizei mehrere Fahrraddiebe an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhof fest. Am Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr hantierten zwei Personen an einem abgestellten Fahrrad an der Westseite des Bahnhofs. Dabei wurden sie von Beamten der Bundespolizei beobachtet. Noch bevor die Bundespolizisten die Männer ...

