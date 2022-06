BPOLI L: Bundespolizei übergibt 37-Jährige mit 4,07 Promille Atemalkohol an Rettungsdienst

Leipzig/Halle (ots) - Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr erschien ein 27-jähriger Deutscher zur Ausreise am Flughafen Leipzig/Halle. Er wollte nach Mallorca fliegen. Vergessen hatte er offensichtlich, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der polizeibekannte Mann wurde im Mai dieses Jahres am Amtsgericht Quedlinburg wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Er blieb der Hauptverhandlung jedoch fern. Der 27-Jährige wurde festgenommen und gestern beim ...

