Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 15-Jähriger mit Betäubungsmittel und Einhandmesser unterwegs

Leipziger Hauptbahnhof (ots)

Während des Einsatzes anlässlich der Ereignisse zum 13. Februar in Dresden stieg den Beamten der Bundespolizei am Bahnsteig 21 ein verdächtig süßer Geruch in die Nase. Dieser weckte den Verdacht, dass ein Jugendlicher Betäubungsmittel bei sich hatte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten ca. 70 Gramm Marihuana sowie ein griffbereites Einhandmesser. Außerdem fanden sie eine Feinwaage und leere Tütchen. Ob diese im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmittel stehen, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nachdem die Eltern über die Aktivitäten ihres Sohnes informiert und die aufgefunden Sachen beschlagnahmt wurden, konnten der Jugendlichen seinen Weg fortsetzten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die PD Leipzig geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell