Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Leipziger Bundespolizei unterstützt Projekt Wünschewagen mit 1580EUR

Leipzig Hauptbahnhof (ots)

"Wünsche zu wagen" und den letzten Wunsch eines schwerstkranken Menschen mit Leben zu füllen - dem widmen sich die meist ehrenamtlichen Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes mit ihrem Wünschewagen.

Die Bundespolizei Leipzig wollte dabei unterstützen und hat gestern einen symbolischen Scheck in Höhe von 1581,55EUR an den ASB überreicht. Für diesen guten Zweck spendeten die Beamten u.a. ihre Weihnachtszuwendung. Ein weiterer Scheck in Höhe von 410EUR ging bereits im Januar 2021 an Bärenherz e.V., für die die Polizisten bereits mehrfach spendeten.

Auf Grund der Corona- Pandemie konnte der Spendenscheck lange nicht persönlich übergeben werden. Umso erfreulicher war dieses Treffen gestern, als der Wünschewagen bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Leipzig vorfuhr, um endlich persönlich "Danke" zu sagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell