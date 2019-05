Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: S- Bahn durch circa 15 maskierte Täter besprüht - die Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Am Samstag, den 25. Mai 2019, zwischen 02:10 Uhr und 02:40 Uhr besprühten Unbekannte eine S- Bahn am Haltpunkt Leipzig- Miltitzer Allee auf circa 50 Quadratmetern.

Es dauerte nicht lang, doch der Schaden ist groß: Innerhalb kürzester Zeit besprühten ca. 15 Personen, welche maskiert und schwarz gekleidet waren, einen Wagen der Linie S 1 bei deren Halt am Haltpunkt Miltitzer Allee.

Als dies der Triebfahrzeugführer bemerkte, flohen die Täter in die benachbarten Wohngebiete. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungs eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zur Straftat oder möglichen Tätern geben können.

Wem sind am Samstag zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr Personen oder eine Personengruppe in Leipzig Grünau, im Umfeld des Haltepunktes, Personen aufgefallen? Die Personen waren dunkel gekleidet und hatten ggf. Farbanhaftungen an Fingern und/oder Kleidung.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizeiinspektion Leipzig unter 0341/ 99799- 0 entgegen.

