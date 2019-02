Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zug kollidiert mit Gegenständen auf dem Gleis - Bundespolizei Leipzig sucht Zeugen

Am Sonntagabend (17. Februar 2019) kurz nach 20 Uhr warfen unbe-kannte Personen mehrere Gegenstände auf die Gleise unterhalb der Brücke Torgauer Straße. Gegen halb Neun überfuhr eine in Richtung Leipziger Hauptbahnhof fahrende Regionalbahn der MRB diese Gegenstände und kam zirka 500 Meter später zum Stehen. Zum Glück entgleiste der Zug nicht und keiner der Reisenden sowie das Zugpersonal wurden verletzt. Unter dem Zug hatten sich Metallrohre eines Stuhles so verkeilt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Die Reisenden mussten in einen Ersatzzug umsteigen. Nachdem die verkeilten Gegenstände unter dem Zug beseitigt wurden, fuhr die Regionalbahn anschließend in die Werkstatt. Die Schadenshöhe am Zug ist noch nicht bekannt. Bei 23 Zügen kam es zu Verspätungen.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Personen in der Zeit von 20 bis 20:30 Uhr im Bereich der Straßenbrücke über der Torgauer Straße gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997990.

